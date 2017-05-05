لندن - أ ش أ

لقى 5 أشخاص مصرعهم بينهم مسلحان من المعارضة في تفجير انتحاري تبناه تنظيم داعش واستهدف مخيم الركبان عند الحدود السورية الأردنية .

وقد انفجرت عربة مفخخة في المخيم الذي يأوي أسر مسلحي المعارضة وآلاف المدنيين ، وأن عدد القتلى مرشح للزيادة بسبب وجود جرحى في حالات حرجة ” .

في سياق آخر ،تعرض حي القابون شرق دمشق ومدينة دوما في ريفها لقصف جوي وصاروخي من قبل قوات النظام ، لافتا إلى مقتل أحد عناصر قوات النظام في اشتباكات مع المعارضة بريف دمشق الغربي .

وفي ريف حماة تعرضت بلدة لطامنة إلى قصف صاروخي من قوات النظام ،وقصفت قوات النظام عدة بلدات وقرى في منطقة سهل الغاب بالريف ، دون أنباء عن سقوط قتلى .