القاهرة - أخبار مصر

تجرى اليوم، قرعة البطولة العربية لكرة القدم، بحضور الأمير تركي بن خالد بن فيصل آل سعود، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

يشارك في البطولة المرتقبة 12 نادياً يمثلون عشرة دول عربية وهم: الأهلي والزمالك من مصر، الفيصلي الأردني، الوحدة الإماراتي، نصر حسين داي الجزائري، العهد اللبناني، النصر والهلال من السعودية، الترجي التونسي، نفط الوسط العراقي، المريخ السوداني والفتح الرباطي المغربي.

القرعة تقام في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة، ويحضر حفل القرعة ٩ سفراء لدول السعودية والإمارات والعراق والأردن ولبنان والجزائر وتونس والمغرب والسودان في مصر.

كما يحضر الحفل رؤساء اتحادات كرة قدم من كل الدول العربية، مع تواجد كل أعضاء الاتحاد العربي لكرة القدم، وتم توجيه الدعوة لـ ٦ وزراء مصريين لحضور الحفل.