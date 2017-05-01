اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية الليلة الماضية خمسة فلسطينيين مطلوبين لقوات الأمن. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنه يشتبه فى ضلوع المعتقلين في نشاطات تصفها بـالـ “إرهابية ومخلة بالنظام العام”. وأضافت أن المعتقلين أحيلوا إلى التحقيق.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تقوم بصورة شبه يومية باقتحام مناطق الضفة الغربية للقبض على فلسطينيين بزعم أنهم مطلوبون لأجهزة الأمن أو للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة أعمال شغب.

وأوضحت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية أخيرا إن هناك 6 آلاف و500 اسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم 57 امرأة و300 طفل.