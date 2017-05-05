اخبار مصر- نجوى ابو الخير

اوضح الكاتب الصحفى امير نبيل مدير تحرير وكالة انباء الشرق الاوسط فى ضوء تحليله للاخبار بصحف القاهرة الصادرة الجمعة ان التركيز الاعلامى على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة الامارات العربية يأتى من خلال اهمية العلاقات الثنائية بين البلدين والتفاهمات المشتركة لحل مشاكل المنطقة اضافة الى الاستثمارات الامارتية فى مصر والتطلع الى زيادتها وتعميقها وفى ظل مواقفها المعروفة فى مساندة مصر قيادة وشعبا .

وحول جولة الرئيس القادمة فى بعض دول الخليج اكد ان من مصلحة مصر والدول الخليجية مكافحة الارهاب وتمويل اليات مشتركة لتنفيذ استراتيجية المواجهة مع الارهاب خاصة ان الجيش المصرى اقوى جيوش المنطقة العربية ويساهم بشكل فعال فى مكافحة الارهاب.

وحول تصريحات وزير التموين الخاصة بتوفير السلع وباسعار مناسبة قبل شهر رمضان اكد مدير تحرير وكالة انباء الشرق الاوسط ان هذه السياسة يجب ان تطبق كل شهور العام برصد ميزانية وادارة للعروض السلعية واكد ان كل محافظة سيكون لها نصيب لايزيد عن اربع معارض للسلع الاساسية وهذا عدد قليل،ويجب الرقابة على المنافذ غير الحكومية خاصة ان التشريعات المطلوبة موجودة بالفعل ولكنها لاتطبق

وحول قانون الاستثمار الجديد والذى يناقشه مجلس النواب اكد الكاتب الصحفى امير نبيل ان تشديد القانون على سياسة الشباك الواحد والحوافز للمستثمرين يجب الا تتحول لمانيشتات فى الصحف بل على ارض الواقع من خلال توفير الموظفين المناسبين للتعامل مع المستثمرين فيجب فرض عقوبات على اى موظف يعيق الموافقة على المشروعات الاستثمارية من خلال المراقبة وضبطه، تيسيرا لتدفق الاستثمارات المصرية والاجنبية ونجاح القانون الجديد

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