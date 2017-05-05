اخبار مصر- نجوى ابو الخير

اكد الفنان كريم ابراهيم عبد الملاك ان تاثره باعمال والده الفنان ابراهيم عبد الملاك كوّن عنده تراكم فنى وحسى كبير ولكن الموهبة الخاصة به اصقلتها التجربة العملية، فاصبح بعد بناء هوايته الفنية قادر ان يذكر انتمائه لوالده بكل فخر بعدما كان يخشى الا يكون بنفس المستوى الفنى له ، واشار الى تاثره بحنان ورعايةوالدته مما انتج مشاعر ايجابة تجاه المرأة ونظرة احترام لها فى مجتمع ذكورى يعظم الرجل واكد انه بلوحاته التشكيلة يضع قّبلة تقدير على جبين كل امراة مصرية تجاهد وتتحمل فى سبيل ابنائها ولاثبات ذاتها والحصول على حريتها الفكرية والروحية

واضاف الفنان كريم عبد الملاك فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الجمعة واكد ان تعمده المحافظة على ملامح الجمال والاضاءة فى كل اللوحات يشدد فيها على مفهوم التفاؤل والابتعاد عن القبح والانطلاق الى الحرية واكد انه يركز على المحافظة على الود بينه وبين والده فى اعماله الفنية من خلال تخصيص لوحات خاصة به وبعلاقاتهما واكد ان اغلب لوحاته بها الالوان الترابية واللون الازرق للتعبير عن الكون والوانه الرئيسية فى السماء والتراب

واكد الفنان كريم عبد الملاك ان تطور المجتمعات مرهون بكيفية نظرتها للمراة والاعتناء بها او اهمالها فلوحاته تحاول ان تلفت النظر لاهمية رقيى المجتمع من خلال المرأة واشار الى اشتراكه فى معرض كرافان والذى يحرص على عرض لوحات لفنانين من دول مختلفة ويلف فى عدد من بلاد العالم وخاصة فى اوروبا والولايات المتحدة واكد ان الفن التشكيلى فى مصر متقدم جدا ويواكب كل الحركة الفنية فى العالم بل يعتبر ايضا فى المقدمة منها واكد ان عمله فى مؤسسة روز اليوسف وخاصة مجلة صباح الخير اكسبه خبرة فى التدريب الفنى المستمر للاعمال الفنية التى يتم نشرها اسبوعيا

برنامج صباح الخير يا مصر يذاع يوميا على القناة الاولى والفضائية المصرية من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا