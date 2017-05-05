القاهرة - أخبار مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

ومن المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 31 درجة والصغرى 19 والإسكندرية 24 والصغرى 15، ومطروح 23 والصغرى 14.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.