اخبار مصر- نجوى ابو الخير

ذكر الشيخ الدكتور الشحات عزازى وهو من علماء الازهر الشريف ان اهتمام الشريعة الاسلامية بعمر الانسان وضرورة ان يستفيد من عمره فى تعمير الارض وقضاء اوقاته فى كل مفيد وشدد على ضرورة ان يبدا الانسان يومه فى الصباح الباكر بذكر الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام ” يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان” واكد ان السعى بتفاؤل لكل انسان يبدأ بذكر الله وينتهى اليوم بعد العمل الجاد والراحة التى تتبعه بالصلاة ايضا

واكدعالم الازهر الجليل فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الجمعة ان العمل الصالح ليس العبادة فقط ولكنه سعى للدنيا بكل خير ، وشدد على ان التفرغ للعبادة دون عمل ليس من الدين بل يجب ان يسعى كل شخص على رزقه لان شأن المؤمن ان يكون عفا لايسأل احدا ، وهو الذى حث على العمل وقال عن كل من يخرج طالبا الرزق ” إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله،وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله،وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله،وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان” واشار الى حرص الرسول على ان يعود لمنزله باشأ مبتسما وقالت عنه السيدة عائشة رضى الله عنها ” كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته”

واكد الدكتور الشحات عزازى ان تقسيم الوقت والتخطيط للاستفادة منه امرا هاما لانه جزء من العمر الذى سيحاسب عليه الانسان فى آخرته فقضاء الوقت امام الحاسب او الشات او ممارسة الالعاب ليس من الدين فالتقنيات الحديثة يمكن ان نستفيد منها فى انتاج او مكسب وليس للعب والانشغال عن العمل وعن العبادة ، واكد ان اوقات الفجر هى وقت الطاعة والتجلى لرب العالمين على الحياة الدنيا فيجب ان يكون وقت دعاء تتبعه الاستعداد للعمل بصدر منشرح

برنامج صباح الخير يا مصر يذاع يوميا على القناة الاولى والفضائية المصرية من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا