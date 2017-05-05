مكسيكو سيتي - رويترز

قالت وزارة الخارجية بالمكسيك إن ثماني دول بأمريكا اللاتينية أدانت “الاستخدام المفرط للقوة” من قبل سلطات فنزويلا ضد المحتجين المدنيين وذلك بعدما وصل عدد قتلى الاضطرابات إلى 36 قتيلا.

وشجبت الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وكوستاريكا وجواتيمالا وهندوراس والمكسيك وباراجواي أيضا تصاعد العنف في فنزويلا وحثت حكومتها على احترام حقوق الإنسان لمواطنيها.

وقالت الدول الثماني “ندين الاستخدام المفرط للقوة من قبل سلطات فنزويلا ضد المدنيين الذين يحتجون على إجراءات حكومية بما يؤثر على الاستقرار الديمقراطي ويتسبب في خسارة أرواح بشرية”.

وقالت كوستاريكا إنها استدعت أكبر دبلوماسييها في فنزويلا وهي القائمة بالأعمال آنا باتريثيا بيالوبوس للتشاور.

كانت قوات الأمن في فنزويلا اشتبكت يوم الأربعاء مع محتجين أشعلوا حرائق ورشقوها بالحجارة تعبيرا عن الغضب من مرسوم صادر عن الرئيس نيكولاس مادورو بتأسيس جمعية تأسيسية بديلة تملك سلطة إعادة صياغة الدستور.