القاهرة - أخبار مصر

تستضيف مصر الفنان العالمي توم كروز ونجم هوليوود راسل كرو، بالتزامن مع عرض فيلم “المومياء” الذي أنتجته هوليوود بدور العرض الأمريكية أواخر يونيو المقبل.

وصرح د. زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، بأن الدكتور خالد العناني وزير الآثار وجه إدارة المتحف المصري لعرض مومياء رمسيس الثالث و”المومياء الصارخة” بالقاعة 44 بالمتحف، بالتزامن مع عرض فيلم “المومياء” بأمريكا، ضمن حملات الترويج السياحي لمصر.

ومع بدء عرض الفيلم، يحل حواس ضيفًا على برنامج “حوار اليوم” – أشهر برنامج صباحي أمريكي -، ليتحدث عن قصة قتل الملك رمسيس الثالث وابنه من خلال ماعرف باسم “مؤامرة الحريم” في التاريخ الفرعوني، نسبة إلى بردية مسجلة بهذا الاسم بمتحف تورين.

وتشير البردية إلى قيام الملكة “تيا” الزوجة الثانوية للملك رمسيس الثالث بتزعم مؤامرة ضد الملك لتنصيب ابنها بنتاؤر ملكًا على مصر بدلًا من الملك رمسيس الرابع، وريث أبيه.