لوس أنجلوس - رويترز

أقامت أسر ثلاثة من قتلى هجوم سان برناردينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية في ديسمبر (كانون الأول) 2015 دعوى قضائية ضد “فيسبوك” و”جوجل” و”تويتر” قائلة إن الشركات التكنولوجية العملاقة سمحت لتنظيم “داعش” بترويج أفكاره عبر منصاتها للتواصل الإجتماعي.

وتقول الأسر إن الشركات الثلاث قدمت “دعما ماديا” للتنظيم من خلال سماحها لمتشدديه بنشر الدعاية بحرية على وسائل التواصل الإجتماعي وبالتالي أفسحت المجال لهجمات مثل ما حدث في سان برناردينو.

وقالت الدعوى المقدمة إلى محكمة في لوس أنجلوس “لسنوات أتاح المتهمون للتنظيم استخدام شبكاتهم الإجتماعية كوسيلة لنشر الدعاية المتطرفة وجمع الأموال وجذب المزيد من المقاتلين”.

وأضافت “تطور (داعش) في السنوات القليلة الماضية إلى أخطر تنظيم إرهابي في العالم لم يكن ليحدث بدون تويتر وفيسبوك وجوجل (يوتيوب)”.

وأحجمت متحدثة باسم “تويتر” عن التعليق على الدعوى القضائية. ولم يتسن لرويترز على الفور الاتصال بممثلين عن “فيسبوك” و”جوجل”.

وكان مسلح يدعى سيد رضوان فاروق وزوجته تشفين مالك قد فتحا النار على حشد من زملاء فاروق في العمل بمبنى حكومي في سان برناردينو في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) 2015 فقتلا 14 شخصا وأصابا 22 آخرين.

وقالت السلطات إن المهاجمين استلهما فكر الإسلاميين المتشددين. ووصفت الهجوم حينئذ بأنه أخطر هجوم يشنه الإسلاميون المتشددون على الأراضي الأمريكية منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001.

وفي يونيو (حزيران) 2016 بايع مسلح مولود في الولايات المتحدة زعيم “داعش” وقتل 49 شخصا بالرصاص في ملهى ليلي بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا.

ورفعت أسر ثلاثة رجال قتلوا في الهجوم دعوى قضائية ضد “تويتر” و”جوجل” و”فيسبوك” أمام محكمة إتحادية في ديسمبر (كانون الأول) 2016 وتضمنت الدعوى إتهامات مشابهة لمعظم ما ورد في دعوى أسر ضحايا هجوم سان برناردينو.