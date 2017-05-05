واشنطن - رويترز

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يوم الخميس إن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقررة للمملكة ستعزز التعاون بين الولايات المتحدة والدول الإسلامية في سبيل مكافحة التطرف.

وفي تصريحات للصحفيين بعد إعلان الإدارة الأمريكية أن ترامب سيزور الرياض هذا الشهر قال الجبير إن الزيارة ستشمل قمة ثنائية وإجتماعا مع زعماء خليجيين عرب ولقاء آخر مع زعماء دول عربية وإسلامية.

وقال “إنها رسالة واضحة للعالم بأنه يمكن للولايات المتحدة والدول العربية والإسلامية تكوين شراكة”.

وأضاف “نرى أنها ستؤدي إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والدول العربية والإسلامية في مكافحة الإرهاب والتطرف وستحدث تغييرا في علاقة الولايات المتحدة بالعالم العربي والإسلامي”.

وأشار إلى أن إدارة ترامب اتخذت خطوات لإحراز تقدم في صفقة بيع قنابل موجهة كانت الإدارة السابقة قد علقتها بسبب مخاوف من سقوط قتلى مدنيين.

وقال “إنها الآن في مرحلة العمل على إخطار الكونجرس الأمريكي”.

وذكرت مصادر على دراية بالمحادثات أنه يُتوقع أن تشمل الصفقة ذخيرة بأكثر من مليار دولار من إنتاج شركة رايثيون وتشمل رؤوسا حربية من طراز (بنتريتور) وقنابل موجهة بالليزر من طراز (بيفواي).