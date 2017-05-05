صحافة عربية: “رعاة أستانا” يقرون إنشاء 4 “مناطق آمنة” في سوريا
أخبار مصر - الجمعة 5 مايو
* “رعاة أستانا” يقرون إنشاء 4 “مناطق آمنة” في سوريا.
* الجامعة العربية تطالب بتحقيق دولي في أوضاع الأسرى الفلسطينيين.
* دبلوماسي سعودي: الرياض والتحالف ليست لهما أطماع في اليمن.
* الرئيس اللبناني: أي قانون إنتخابي لن يأخذ من طائفة ليعطي أخرى.
* ظريف: استهداف السفارة السعودية غباء وخيانة تاريخية.
الإتحاد الإماراتية
* “رعاة أستانا” يقرون إنشاء 4 “مناطق آمنة” في سوريا.
* عباس: ترامب يملك رؤية سياسية للحل.
* إصابة فلسطيني حاول طعن جنود إسرائيليين بالخليل.
* الجامعة العربية تطالب بتحقيق دولي في أوضاع الأسرى الفلسطينيين.
* عملية جديدة في الموصل تدك “داعش” وتسرع في سقوطه.
* حشود في عدن تؤكد التعاون مع التحالف العربي.
* الجبير يلتقي أعضاء في الكونجرس الأمريكي.
* عون يوقع أول مرسوم لاستعادة الجنسية اللبنانية.
* الصومال: حملات تطعيم ضد الكوليرا تستهدف 460 ألف شخص.
* الأمم المتحدة ترحب بإجتماع حفتر والسراج في الإمارات.
* الجزائريون صوتوا لإنتخاب برلمان جديد.
* السجن لـ7 دواعش مغاربة حاولوا التسلل إلى ليبيا بتنسيق مع (بوليساريو).
* نصف الشباب الأوروبيين يعتبرون الديمقراطية الشكل الأمثل للحكم.
* مجلس النواب الأمريكي أقر إلغاء أوباماكير في انتصار لترامب.
* حكمتيار يعود إلى كابول بعد غياب 20 عامًا.
الشرق الأوسط
* السعودية أول محطة خارجية لترمب.. يلتقي قادة دول إسلامية لـ”وضع أساس جديد” لمكافحة الإرهاب.
* قتلى لميليشيا “حزب الله” اللبناني بريف دمشق.
* دبلوماسي سعودي: الرياض والتحالف ليست لهما أطماع في اليمن.
* تحرير معسكر العمري الإستراتيجي في تعز.
* مقتل 25 عنصرًا من ميليشيات الحوثي وصالح بينهم قياديون.
* روحاني يتهم منافسيه بالسعي لتشكيل حكومة “ضغط على الشعب”.
* الغويل يرفض لقاء حفتر والسراج… والمسماري يتهم “حكومة الإنقاذ” بـ “دعم المتطرفين”.
* ناطق باسم الجيش الليبي: قريبًا قنوات للتهيئة لإتفاق الإمارات سياسيًا وعسكريًا.
* التونسيات الملتحقات بـ”داعش”… جامعيات لهن مناصب قيادية فاعلة.
* الحكومة الجزائرية تعبر عن ارتياحها لنسبة التصويت… والمعارضة تحذر من التزوير.
* تقاعد زوج ملكة بريطانيا… والعائلة تتقاسم مهامه.
* أداء تلفزيوني متميز لماكرون في مناظرته مع لوبان.. شكوى من مرشح الوسط ضد “أكاذيب هدفها التأثير على الاقتراع”.
* قواعد أوروبية لتنظيم عمل 40 ألف شركة أمن خاصة ضمن مشاركتها في مكافحة الإرهاب.
* تمديد اعتقال إرهابي لمشاهدته أفلامًا لـ”داعش” في السجن الأمريكي.
* بيونج يانج تصّعد ضد حليفتها الوحيدة.
الخليج الإماراتية
* اقتحام عراقي للمحور الشمالي في الجانب الغربي للموصل.
* قيادات مؤتمرية تطالب صالح بفك ارتباطه مع الحوثيين.
* الإحتلال يهدد حياة 256 مريضًا بمجمع طبي في رام الله.
* انتزاع قرار بزيارة المحامين للأسرى.. والإحتلال يهاجم المتضامنين.
* موسكو تنتقد عدم إجراء تحقيقات محايدة في “خان شيخون”.
* فصائل الغوطة تواصل الاقتتال و”الديمقراطية” تسيطر على كامل الطبقة.
* الرئيس اللبناني: أي قانون إنتخابي لن يأخذ من طائفة ليعطي أخرى.
* تطويق فوضى طلاب “الإخوان” في جامعة أردنية.
* مباحثات عراقية – كويتية حول التعاون وملف التعويضات.
* ظريف: استهداف السفارة السعودية غباء وخيانة تاريخية.
* اختتام إجتماع قادة القوات البحرية لدول “التعاون”.
* البشير يمنح لجنة الدستور مهلة عام.
* “التعاون الإسلامي” تندد بهجوم على معسكر أممي بمالي.
* الإتحاد الأوروبي ينفي التدخل في إنتخابات بريطانيا.
* أوباما: ماكرون يجسد آمال الفرنسيين.
* منشقون عن فارك يخطفون مسؤولًا دوليًا في كولومبيا.
* رئيس كولومبيا يبحث في واشنطن الوضع بكراكاس.
* حصيلة ضحايا احتجاجات فنزويلا ترتفع إلى 34 قتيلًا.
* معركة إعلامية بين كوريا الشمالية وبكين.. وواشنطن توسط دوتيرتي لدى الصين.
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