أخبار مصر - الجمعة 5 مايو

* “رعاة أستانا” يقرون إنشاء 4 “مناطق آمنة” في سوريا.

* الجامعة العربية تطالب بتحقيق دولي في أوضاع الأسرى الفلسطينيين.

* دبلوماسي سعودي: الرياض والتحالف ليست لهما أطماع في اليمن.

* الرئيس اللبناني: أي قانون إنتخابي لن يأخذ من طائفة ليعطي أخرى.

* ظريف: استهداف السفارة السعودية غباء وخيانة تاريخية.

الإتحاد الإماراتية

* “رعاة أستانا” يقرون إنشاء 4 “مناطق آمنة” في سوريا.

* عباس: ترامب يملك رؤية سياسية للحل.

* إصابة فلسطيني حاول طعن جنود إسرائيليين بالخليل.

* الجامعة العربية تطالب بتحقيق دولي في أوضاع الأسرى الفلسطينيين.

* عملية جديدة في الموصل تدك “داعش” وتسرع في سقوطه.

* حشود في عدن تؤكد التعاون مع التحالف العربي.

* الجبير يلتقي أعضاء في الكونجرس الأمريكي.

* عون يوقع أول مرسوم لاستعادة الجنسية اللبنانية.

* الصومال: حملات تطعيم ضد الكوليرا تستهدف 460 ألف شخص.

* الأمم المتحدة ترحب بإجتماع حفتر والسراج في الإمارات.

* الجزائريون صوتوا لإنتخاب برلمان جديد.

* السجن لـ7 دواعش مغاربة حاولوا التسلل إلى ليبيا بتنسيق مع (بوليساريو).

* نصف الشباب الأوروبيين يعتبرون الديمقراطية الشكل الأمثل للحكم.

* مجلس النواب الأمريكي أقر إلغاء أوباماكير في انتصار لترامب.

* حكمتيار يعود إلى كابول بعد غياب 20 عامًا.

الشرق الأوسط

* السعودية أول محطة خارجية لترمب.. يلتقي قادة دول إسلامية لـ”وضع أساس جديد” لمكافحة الإرهاب.

* قتلى لميليشيا “حزب الله” اللبناني بريف دمشق.

* دبلوماسي سعودي: الرياض والتحالف ليست لهما أطماع في اليمن.

* تحرير معسكر العمري الإستراتيجي في تعز.

* مقتل 25 عنصرًا من ميليشيات الحوثي وصالح بينهم قياديون.

* روحاني يتهم منافسيه بالسعي لتشكيل حكومة “ضغط على الشعب”.

* الغويل يرفض لقاء حفتر والسراج… والمسماري يتهم “حكومة الإنقاذ” بـ “دعم المتطرفين”.

* ناطق باسم الجيش الليبي: قريبًا قنوات للتهيئة لإتفاق الإمارات سياسيًا وعسكريًا.

* التونسيات الملتحقات بـ”داعش”… جامعيات لهن مناصب قيادية فاعلة.

* الحكومة الجزائرية تعبر عن ارتياحها لنسبة التصويت… والمعارضة تحذر من التزوير.

* تقاعد زوج ملكة بريطانيا… والعائلة تتقاسم مهامه.

* أداء تلفزيوني متميز لماكرون في مناظرته مع لوبان.. شكوى من مرشح الوسط ضد “أكاذيب هدفها التأثير على الاقتراع”.

* قواعد أوروبية لتنظيم عمل 40 ألف شركة أمن خاصة ضمن مشاركتها في مكافحة الإرهاب.

* تمديد اعتقال إرهابي لمشاهدته أفلامًا لـ”داعش” في السجن الأمريكي.

* بيونج يانج تصّعد ضد حليفتها الوحيدة.

الخليج الإماراتية

* اقتحام عراقي للمحور الشمالي في الجانب الغربي للموصل.

* قيادات مؤتمرية تطالب صالح بفك ارتباطه مع الحوثيين.

* الإحتلال يهدد حياة 256 مريضًا بمجمع طبي في رام الله.

* انتزاع قرار بزيارة المحامين للأسرى.. والإحتلال يهاجم المتضامنين.

* موسكو تنتقد عدم إجراء تحقيقات محايدة في “خان شيخون”.

* فصائل الغوطة تواصل الاقتتال و”الديمقراطية” تسيطر على كامل الطبقة.

* الرئيس اللبناني: أي قانون إنتخابي لن يأخذ من طائفة ليعطي أخرى.

* تطويق فوضى طلاب “الإخوان” في جامعة أردنية.

* مباحثات عراقية – كويتية حول التعاون وملف التعويضات.

* ظريف: استهداف السفارة السعودية غباء وخيانة تاريخية.

* اختتام إجتماع قادة القوات البحرية لدول “التعاون”.

* البشير يمنح لجنة الدستور مهلة عام.

* “التعاون الإسلامي” تندد بهجوم على معسكر أممي بمالي.

* الإتحاد الأوروبي ينفي التدخل في إنتخابات بريطانيا.

* أوباما: ماكرون يجسد آمال الفرنسيين.

* منشقون عن فارك يخطفون مسؤولًا دوليًا في كولومبيا.

* رئيس كولومبيا يبحث في واشنطن الوضع بكراكاس.

* حصيلة ضحايا احتجاجات فنزويلا ترتفع إلى 34 قتيلًا.

* معركة إعلامية بين كوريا الشمالية وبكين.. وواشنطن توسط دوتيرتي لدى الصين.