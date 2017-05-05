طرابلس - أ ش أ

قال المبعوث الأممي لدى ليبيا، مارتن كوبلر، إن البعثة الأممية بصدد إعداد خارطة طريق ترتبط بمواعيد زمنية ملزمة للوصول إلى توافق كامل بين الأطراف الليبية، مؤكدا أن تنفيذ مخرجات الإتفاق السياسي هو الطريق لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء كوبلر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، يوم الخميس، بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على موقع “فيسبوك” إن لقاء السراج وكوبلر تناول تطورات الوضع السياسي والأمني في ليبيا.

وأضاف إن الوقت قد حان لأن يتفق الليبيون على حل للأزمة، فالشعب عانى بما يكفي ولم يعد يحتمل المزيد من المساومات والمماطلة.

وأوضح إن الأمر يجب أن يحسم وأن يدرك المعرقلون للإتفاق السياسي أن تعنتهم هو السبب الرئيسي لمعاناة المواطنين.