قنا - أ ش أ

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا مساء يوم الخميس من ضبط 5 متهمين بحوزتهم بندقية آلية وبندقيتين خرطوش ومسدس وفرد خرطوش وكمية من نبات البانجو المخدر في وقائع منفصلة على مستوى مراكز المحافظة.

كان مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان قد تلقى إخطارا بضبط عامل يدعى “م م” 32 عاما مقيم بمركز نجع حمادي وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 مم وجزار يدعى “م ب” 22 عاما مقيم بمركز قنا وبحوزته فرد خرطوش عيار 16 مم وعدد من الطلقات ولفافتين من نبات البانجو المخدر وزنت 250 جرام بقصد الإتجار وضبط “م ع” 30 عاما مقيم بمركز قوص وبحوزته مسدس 9 مم معدل وعدد من الطلقات.

كما تم ضبط عامل يدعى “م أ” 25 عاما مقيم بمركز فرشوط وبحوزته بندقية خرطوش بروحين وعامل مقيم بمركز أبوتشت “ط ع” 25 عاما وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانوينة حيال جميع المتهمين فيما تولت النيابة العامة التحقيق.