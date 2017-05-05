قنا - أ ش أ

شهد محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان الجلسة الختامية لمناقشة التصور النهائي للمخطط الإستراتيجي للمحافظة بقاعة فندق بسمة والذي يجري إعداده ضمن المشروع القومي للدعم الإستراتيجي للتنمية العمرانية الذي تنفذه الهيئة العامة للتخطيط العمراني ووحدة دعم الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات).

وحضر الجلسة الدكتور حسانين أبوزيد أستاذ التخطيط العمراني بجامعة الأزهر ورئيس فريق العمل والدكتور محمد ندا المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وكمال شلبي السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشاد محافظ قنا بالجهد المبذول من قبل فريق العمل في إعداد ذلك المخطط والذي تم انجازه خلال الفترة السابقة والتي بدأت في يناير 2016 وتستمر حتى يوليو 2017، بهدف رسم الهوية المستقبلية والطريق نحو التنمية الشاملة حتى عام 2032، مثمنا التعاون الجاد بين جميع فئات المجتمع كالجمعيات الأهلية والقطاعات الخدمية بالمحافظة والمساهمة الفعالة من قبل المواطنين في المشاركة بوضع واقتراح المشروعات ذات الأولوية والتي تحتاجها المحافظة.

وقام الدكتور حسانين أبوزيد بعرض شرح تفصيلي للمخطط الإستراتيجي للمحافظة والرؤية المستقبلية للمشروعات المقترحة والتي تم إنجازها خلال فترة إعداد المخطط في جميع قطاعات الخدمات والتي تم الوصول من خلالها إلى مجموعة كبيرة من المشروعات المطروحة من خلال المقابلات والعمل الميداني لتحديد الأولويات والتي انتهت نتائجها إلى وضع رؤى أهمها أن الاستثمار الزراعي هو الطريق الأمثل نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بها، لا سيما أن قنا تضم مساحات شاسعة قابلة للزراعة.

ومن جانبه، قال المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية محمد ندا إن التصور العام للمخطط الإستراتيجي في شكله النهائي اعتمد على العديد من الدراسات والبيانات الحكومية الموثقة منها، مضيفا أنه سيتم تسليمه لهيئة التخطيط العمراني لاعتماده من مجلس الوزراء ليكون بوصلة قنا نحو تحقيق التنمية الشاملة.