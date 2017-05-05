رويترز

سجل ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد هدفا بتسديدة صاروخية من ركلة حرة في الشوط الثاني ليقود فريقه للفوز 1-0 على مضيفه سيلتا فيجو الإسباني في ذهاب الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس.

ووضع هذا الانتصار يونايتد في موقف جيد لمواجهة أياكس امستردام على الأرجح في النهائي المقرر في وقت لاحق هذا الشهر بعدما فاز الفريق الهولندي على أولمبيك ليون 4-1 في ذهاب الدور قبل النهائي أيضا يوم الأربعاء.

وحتى تسجيل هذا الهدف عاب يونايتد القدرة على إنهاء الهجمات حيث حرمهم سيرجيو الفاريز حارس سيلتا من التسجيل في أكثر من مناسبة.

لكنه بدا بلا حول أو قوة أمام تسديدة راشفورد الهائلة من ركلة حرة في الدقيقة 67.

ولاحت للفريق الزائر أفضل الفرص مبكرا لكن سيلتا فيجو هو من أهدر فرصة سانحة عبر دانييل واسو الذي سدد بالرأس بجوار المرمى من مسافة قريبة.

وبعدها أجبر راشفورد الحارس الفاريز على إنقاذ رائع لهجمة مع استفاقة فريق المدرب جوزيه مورينيو.

وتصدى الفاريز أيضا لمحاولتين متتاليتين من هنريخ مخيتاريان وجيسي لينجارد قبل نهاية الشوط الأول حيث بدأ تأثير بول بوجبا لاعب وسط يونايتد يظهر.

وبدأ سيلتا الشوط الثاني بشكل رائع حيث سدد اياجو اسباس مهاجم ليفربول السابق بالرأس بعيدا عن المرمى قبل أن يجبر بيوني سيستو حارس يونايتد سيرجيو روميرو على التصدي لمحاولة غيرت اتجاهها.

وبعدها وضع راشفورد يونايتد في المقدمة من مسافة 25 مترا بعدما حصل على ركلة حرة بنفسه قبل أن يخرج مصابا قبل عشر دقائق من النهاية ممسكا بركبته.

وما يزيد من متاعب يونايتد مع الإصابات خروج البديل آشلي يانج من الملعب بسبب مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية في الوقت المحتسب بدل الضائع.