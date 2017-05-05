نيويورك - رويترز

سجل اليورو أعلى مستوى في نحو ستة أشهر أمام الدولار الأمريكي يوم الخميس بفعل زيادة التوقعات بفوز مرشح الوسط إيمانويل ماكرون في إنتخابات الرئاسة الفرنسية بالإضافة إلى التوقعات بتقليص البنك المركزي الأوروبي للحوافز.

وارتفع اليورو إلى 1.0984 دولار وهو أعلى مستوى منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بعدما عزز ماكرون موقفه كفائز مرجح برئاسة فرنسا في مناظرة تلفزيونية مع منافسته مارين لوبان المعارضة للإتحاد الأوروبي.

وتلقت العملة الأوروبية الموحدة دعما من زوال الضبابية السياسية إلى جانب التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يتبنى نبرة تصب أكثر في صالح التشديد بشأن الحوافز الشهر المقبل.

وهبط الدولار أمام العملة اليابانية إلى 112.33 ين بعدما لامس أعلى مستوى في نحو سبعة أسابيع عند 113.04 ين.

وهبطت العملات المرتبطة بالسلع الأولية مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي مع إنخفاض أسعار النفط إذ هوت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.

وهوى الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى في نحو أربعة أشهر عند 0.7383 دولار أمريكي بينما نزل الدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2016 عند 0.6840 دولار أمريكي.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات منافسة 0.5 بالمئة إلى 98.752.