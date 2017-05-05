وكالات

دك منتخب ألمانيا شباك البوسنة والهرسك بخمسة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم (تحت سن 17 عاما)، في كرواتيا.

وشهدت المباراة تسجيل أسرع ثلاثية “هاتريك” في تاريخ البطولة، سجلها الألماني جان-فيتي آرب في غضون 13 دقيقة فقط.

وتصدر المانشافت الألماني قائمة المجموعة الثالثة، برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف أمام، منتخب صربيا، الذي تغلب بدوره على نظيره الإيرلندي، بهدف وحيد.

وفي المجموعة الرابعة، فاز منتخب إنجلترا على نظيره النرويجي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتصدر منتخب “الأسود الثلاثة” للناشئين، قائمة المجموعة، بفارق الأهداف عن وصيفه الهولندي، الذي تغلب على نظيره التركي بهدف وحيد.