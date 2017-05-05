أخبار مصر - الجمعة 5 مايو

* السيسي: تطوير العلاقات المصرية ــ الإماراتية بمختلف المجالات.

* مصر ترحب بالإتفاق على إقامة “مناطق آمنة” في سوريا.

* البنك الدولي يرفع تصنيف مصر 4 مراكز.. و”موديز” تمنحها أعلى تقييم في المنطقة.

* المصيلحي: 750 عربة مبردة بالميادين و110 معارض بالمحافظات لبيع المواد الغذائية.

* نائب وزير خارجية اليونان: رسالتي للعالم.. مصر آمنة.. زرت الأهرامات وخان الخليلي.. دون حراسة.

* الأوقاف تحذر من مخالفة الضوابط.. لا اعتكاف في رمضان إلا بالمسجد الجامع وبحضور الأئمة.

الأهرام

* السيسي: تطوير العلاقات المصرية ــ الإماراتية بمختلف المجالات.

* أصداء إيجابية واسعة للقمة المصرية ــ الإماراتية.

* مصر ترحب بالإتفاق على إقامة “مناطق آمنة” في سوريا.

* مصر تطالب بوقف إنتهاكات الأسرى وتؤكد دعمها حقوق الفلسطينيين.

* خلال تفقده معهد ضباط صف المعلمين.. حجازي: حريصون على تطوير قدرات الدارسين وفقًا لأحدث المعايير.

* “النواب”: الموافقة على قانون الاستثمار الجديد.

* إحالة مشروعي قانوني بتعديل “العقوبات” و”الأحوال المدنية” للجان المختصة.

* بعد تمسك وزير المالية بمادة الحوافز والمكافآت.. البرلمان يعيد قانون علاوة غير الخاضعين للجنة القوى العاملة.

* مؤتمر دعم الدولة يؤكد: مواجهة الإرهاب تتطلب تكاتف فئات الشعب.

* تخريج 535 ضابطًا بكلية التدريب والتنمية.

* الصحة: تدشين التطبيق الإلكتروني للأدلة العلمية لمرضى السكر والضغط.

* التشغيل التجريبي لعلاج إدمان الفتيات بـ”المعادي العسكري”.

* رئيس هيئة مترو الأنفاق: 6 مليارات أنفقت على خطوط المترو.. ودراسة لنزع ملكية ببولاق أبو العلا.

* افتتاح معرض “عقارات مصر 2017” بدبي اليوم.. مدبولي: فرص استثمارية بالمدن الجديدة.. سلام: استعراض آفاق الاستثمار العقاري الواعد.

* صندوق النقد يشيد بإستراتيجية “الصناعة” لزيادة الاستثمار والتصدير.

* وزارة القوى العاملة: انتهينا إلى عدم فصل العامل إلا بحكم قضائي بات.

* افتتاح 3 كباري بالصعيد خلال أيام بتكلفة 600 مليون جنيه.

* إلغاء ووقف 11 شركة لإلحاق العمالة بالخارج.

* إلغاء الإعدام في قضية “الدابودية” و”الهلايل”.

* في واقعة المشاجرة مع مجند بمدينة نصر.. “القضاء الأعلى” يوافق على حبس قاضي بالاستئناف 15 يومًا بتهمة القتل.

* الإعدام شنقًا لتاجري مخدرات جلبا 38 كيلو “هيروين” من إسرائيل.

* ضبط 99 قطعة أثرية قبل تهريبها بميناء الإسكندرية.

* ميدو جابر ينقذ القمة.. الأهلي يفوز على فريق طلائع الجيش المجتهد 2-1 في الوقت “الرائع”.

* مذبحة كبيرة بالزمالك بعد فشل تحقيق المركز الثاني.

الأخبار

* الرئيس يعود للقاهرة قادمًا من أبوظبي.

* والي تبحث مع عدد من النواب طلبات دوائرهم.

* سحر نصر ومميش: حريصون على حل مشاكل المستثمرين خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

* 12 مليون جنيه مقدمات حجز أراضي وشقق المصريين بالخارج في اليوم الأول.. أسعار وحدات دار مصر للإسكان المتوسط بين 185 و310 دولارات للمتر.

* البنك الدولي يرفع تصنيف مصر 4 مراكز.. و”موديز” تمنحها أعلى تقييم في المنطقة.

* مليار دولار من البنك الدولي لمصر ديسمبر القادم.. بعثة في القاهرة الأسبوع المقبل لبحث إجراءات الشريحة الثالثة.

* رئيس مصلحة الضرائب: نستهدف 604 مليارات جنيه العام القادم.. وحققنا زيادة 145٪ العام الحالي.

* المصيلحي: 750 عربة مبردة بالميادين و110 معارض بالمحافظات لبيع المواد الغذائية.

* دراسة 8574 طلبًا لتقنين وضع اليد على الأراضي الصحراوية.

* تعاون بين مصر وبيلاروسيا في مجالات التصنيع.. مذكرة تفاهم لتصنيع 1500 جرار زراعي سنويًا بمصر.

* أسمن امرأة في العالم تغادر الهند إلى أبوظبي لاستكمال العلاج.. إيمان فقدت 300 كيلو جرام.. وطبيبها: هيكلها العظمي ضعيف.

* مطاردة المتهمين في حادث كمين الدائري في أربع محافظات.

* النيابة تطالب بأقصى عقوبة لخلية أوسيم الإرهابية.

* وزير الرياضة يبحث مع العريان ترتيبات بطولة العالم للخماسي.

* نبيل معلول مدرب تونس: لا أخشى مواجهة مصر.. وأداء علي معلول التكتيكي ارتفع مع الأهلي.

* كهربا لصحيفة سعودية: إجتماع مع مرتضى منصور لتجديد إعارتي مع الإتحاد.

* صلاح على قائمة “الراحلين من روما” هذا الصيف.

* صحف إنجلترا تتحدث عن اختفاء رمضان.. وكريم في التشكيلة المثالية بفرنسا.

الجمهورية

* نائب وزير خارجية اليونان: رسالتي للعالم.. مصر آمنة.. زرت الأهرامات وخان الخليلي.. دون حراسة.

* الفريق حجازي يتفقد المنظومة التعليمية والإدارية بمعهد ضباط صف المعلمين.

* الأوقاف تحذر من مخالفة الضوابط.. لا اعتكاف في رمضان إلا بالمسجد الجامع وبحضور الأئمة.

* خالد عبدالغفار: لا تغيير لنظام الثانوية العامة.

* وزير التنمية المحلية: برنامج قومي للقضاء على الأمية خلال 3 سنوات.

* “الجمهورية” تنفرد بنشر خطة تطوير 2000 مدرسة فنية.. 12 مليار جنيه لتطوير المدارس وتجهيزها وفق أحدث المعايير العالمية.. 600 مليون مكافآت للطلاب شهريًا و100 ألف فرصة عمل بالمزدوج.

* “الحكومة” تتابع تشكيل الهيئة القومية لسلامة الغذاء.. إسماعيل: الهدف حماية حقوق المستهلك والمنتج والنهوض بالصناعات والتصدير.

* بحضور إسماعيل ووزيري الاستثمار والبترول: إتفاق تسوية بين الهيئة الإقتصادية لقناة السويس و”سونكر” وموانىء دبي.

* عقب مباحثاته مع وزير الموارد الطبيعية اندزيل كوفكوتو.. الملا: بيلاروسيا تدعم استثماراتها.. في البترول والغاز بمصر.

* في المؤتمر الدولي للتبريد والتكييف.. شاكر: الدولة تدعم توطين الصناعات الحديثة واستيعاب التكنولوجيا العالمية.

* في الإجتماع الثالث لمجلس الأعمال المصري اليوناني.. قابيل: نتطلع لمرحلة جديدة من التعاون و1.3 مليار يورو حجم التجارة البينية.

* الحكومة استعدت لشهر رمضان.. معارض بالقاهرة والمحافظات.. ومبردات ضخمة بالعشوائيات.. مصيلحي: نتوقع توريد 4 ملايين قمح الموسم الحالي.

* توريد أكثر من 82 ألف طن قمح في 5 محافظات.. البحيرة الأولى والمنوفية الثانية.

* “المصريون قادمون”.. 3400 وظيفة.. في أول شركة يمتلكها الشباب بإيتاي البارود.

* حملة للتصدي لسرقة المياه بالقاهرة الجديدة.

* الأهلي يغازل “المقاصة” من أجل عيون الشحات وهشام محمد.. الاستغناء عن باسم علي ومارسيلو.. نهاية الموسم.