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ظهرت كثافات مرورية بمحور المشير طنطاوى بسبب إنقلاب مقطورة محملة بالزلط “السن” مما أدى إلى توقف حركة السيارات أمام المتجه من التجمع الى دوران محور الشهيد بمدينة نصر و انتقل رجال المرور الى المكان لتسيير حركة السيارات فيما تم التحفظ على سائق السارة بعد الإنتهاء من رفع حطام الحادث

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة بمحور المشير طنطاوى بوقوع حادث مروري و بدوره أمر اللواء علاء متولى مدير مرور القاهرة بالدفع بالخدمات المرورية و الأوناش لرفع حطام الحادث و تسيير حركة السيارات لإعادة الحركة المرورية لطبيعها مرة أخرى.

ومن جانبه اكد المقدم عماد حماد مشرف غرفة مرور القاهرة ان رجال المرور استعانوا ببلودر لرفع كميات الزلط الملقاة على الإسفلت اثر إنقلاب سيارة نقل بمحور المشير طنطاوى فيما يقوم رجال المرور بسحب الكثافات المرورية التى ظهرت بالطريق للمتجه من التجمع حتى مدينة نصر وسط انتشار الخدمات بالطريق لملاحظة حركة السيارات

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بمحور المشير طنطاوى بوقوع حادث مروري و بدوره أمر اللواء علاء متولى مدير مرور القاهرة بالدفع بالخدمات المرورية و الأوناش لرفع حطام الحادث.