القاهرة - أ ش أ

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي مع نظيره وادي دجلة بهدف لكل فريق خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب استاد بترو سبورت في إطار الجولة الــ27 بالدوري الممتاز.

تقدم وادي دجلة بهدف لاعبه يوسف إبراهيم أوباما في الدقيقة 6.. وتعادل إنبي بهدف نجمه صلاح عاشور في الدقيقة 80.

جاءت المباراة قوية متكافئة نقاسم الفريقان الشوطين تفوق وادي دجلة فى وسط الملعب وهاجم من بداية المباراة وفتح اللعب من على الأطراف وشن هجمات سريعه لتسجيل هدف مبكر لارباك حسابات الفريق البترولي ونجح أوباما في إحراز هدف التقدم لوادي دجلة في الدقيقة 6 وبعد الهدف ضغط الفريق البترولي من وسط الملعب وهاجم لادراك التعادل ولكن لم يتمكن من اختراق دفاع دجلة المتكتل لينتهي الشوط الأول بتقدم وادي دجلة بهدف .

وفي الشوط الثاني شدد إنبي الهجوم واستغل تراجع وادى دجلة للدفاع للحفاظ على التقدم مع الاعتماد على المرتدات حتى الدقيقة 80 عندما نجح الفريق البترولي من إدراك التعادل عبر لاعبه صلاح عاشور وتبادل الفريقان اضاعة الفرص فى الدقائق المتبقية من عمر اللقاء لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي بنتيجة هدف لمثله.

وبهذا التعادل حصل كل فريق على نقطة ليرتفع رصيد وادي دجلة إلى 36 نقطة ويظل في المركز التاسع , فيما إرتفع رصيد إنبي إلى 31 نقطة واستمر في المركز الــ 12.