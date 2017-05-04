نيويورك -رويترز

للمرة الأولى تحدث الممثل الشهير براد بيت بصراحة عن طلاقه من النجمة أنجلينا جولي واعترف بأنه كان يفرط في تناول المشروبات الكحولية ويدخن الماريجوانا كما وصف نفسه بأنه كان منعزلا عاطفيا عن الآخرين طوال عمره.

وقال بيت (53 عاما) لمجلة جي.كيو ستايل في مقابلة شاملة نشرت يوم الأربعاء إنه أقلع عن تناول الكحوليات ويخضع لعلاج نفسي وإنه ملتزم هو وجولي بحل المشاكل بينهما وديا وفي سرية.

وقال نجم فيلم (مانيبول) في المقابلة “بدأت العلاج النفسي للتو. يعجبني للغاية. لقد قصدت معالجين اثنين حتى وصلت للشخص المناسب”.

وجاء إعلان جولي المفاجئ في سبتمبر 2016 أنها ستقيم دعوى طلاق من بيت ليحدث هزة في عالم المشاهير. وتزوج الثنائي عام 2014 ولديهما ستة أطفال.

وخاض النجمان معركة مريرة على حضانة أولادهما كما خضع بيت للتحقيق بتهمة إساءة معاملة الأطفال المحتملة بعدما فقد أعصابه أمام عدد من أبنائه.

وبرأت السلطات بيت من هذا الاتهام واتفق الثنائي في يناير على الاستعانة بقاض خاص لإتمام إجراءات الطلاق.

وقال بيت إن الطلاق من جولي كان “محركا كبيرا للتغيير.”

وأضاف “لا يمكنني أن أتذكر يوما واحدا منذ تركت الجامعة لم أحتس فيه الخمر أو أدخن الماريجوانا أو شيء من هذا القبيل.”

وقال “أنا سعيد للغاية لأنني انتهيت من كل ذلك.