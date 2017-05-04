امريكا-رويترز

وصف المرشحون للفوز بجوائز توني المسرحية هذا العام ردود أفعالهم عند تلقي نبأ الترشيح للجوائز المسرحية المرموقة وتحدثوا عن مشاعر دهشة وحماس وفرحة عارمة.

وقال الممثل ريتشارد توماس (65 عاما) الذي اشتهر بدوره في مسلسل (ذا والتونز) على شاشة تلفزيون (سي.بي.إس) لرويترز إنه شعر بدهشة لسماع اسمه بين قائمة المرشحين في فئة أفضل ممثل عن دوره في مسرحية (ذا ليتل فوكسز).

وتابع “هذا أول ترشيح لي. أعمل في الشوارع منذ وقت طويل للغاية… طوال حياتي. لذا فإنه أمر يسعدني كثيرا ويعني الكثير لي”.

وقال الممثل لوكاس ستيل المرشح لجائزة أفضل ممثل في مسرحية غنائية عن دوره في مسرحية (ناتاشا.. بيير آند ذا جريت كوميت أوف 1812) إن كل ما كان يرغب فيه حينئذ هو الحديث إلى أسرته لكن الطقس السيء في مسقط رأسه بمدينة صغيرة في بنسلفانيا حال دون إجراء الاتصال الهاتفي.

وأضاف “أنحدر من بلدة صغيرة للغاية في الريف تعرضت لعاصفة… فانقطعت كل خطوط الكهرباء وكل خطوط الهاتف. لم أتحدث إلى أمي بعد”.

ويقام حفل توزيع جوائز توني المسرحية في 11 يونيو ويقدمه هذا العام النجم كيفين سبيسي.