أسيوط - أ ش أ

تمكنت قوات الحماية المدنية والاطفاء مساء اليوم من السيطرة على حريق هائل التهم 5 منازل متجاورة دون معرفة الأسباب , ما أسفر عن نفوق رأسى ماشية واحتراق أثاثات تلك المنازل بمنطقة الجبابين بقرية العفادرة التابعة لمركز ساحل سليم بأسيوط.

كان اللواء عاطف قليعى مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم بورود بلاغ من أهالى قرية العفادرة باشتعال النيران بمنزل المواطن حسن ه- ز. وانتقالها الى 3 منازل وحوش مجاورين للمنزل ووقوع خسائر.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الحماية المدنية والمطافيء الى مكان الحريق , وتم السيطرة عليه.