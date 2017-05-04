القاهرة - أخبار مصر

قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري في اتجاه واحد إلى قطاع غزة لعبور العالقين لمدة ثلاثة أيام بدء من السبت المقبل حتى الاثنين .

من جانبه، توجه سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الول العربية جمال الشوبكي بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه الدائم على تخفيف المعاناة على أبناء الشعب الفلسطيني، وللأجهزة الأمنية المصرية التي لا تتوان في تقديم كل المساعدة المستطاعة، متمنياً لمصر دوام الاستقرار والازهار ولشعبها دوام الأمن والأمان