بنها -أ ش أ

أصيب 3 أشخاص في حريق هائل شب في محطة وقود بمنطقة “الوقف” بالقناطر الخيرية حيث اشتعلت النيران في 3 خزانات بالمحطة وامتدت إلى سيارة نقل فنطاس كانت تقف بالمحطة.

وكان اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا بنشوب حريق هائل في محطة وقود سيارات بمنطقة الوقف بالقناطر الخيرية فانتقل على الفور العميد عماد عياد مدير الحماية المدنية وسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق بدأ في أحد الخزانات المملوءة بالوقود وامتد لخزانين آخرين وسيارة فنطاس كانت تقف بالمحطة ورجحت الأجهزة الأمنية أن مجهولا ألقى سيجارة مشتعلة بالمحطة أدت إلى الحريق; والذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص بحروق متفرقة بالجسد.