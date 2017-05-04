القاهرة -أ ش أ

اصدر وزير الآثار الدكتور خالد العناني قرارا بتعيين الدكتور محمد عبد اللطيف مساعدا لوزير الآثار لشئون المناطق الأثرية على أن تتضمن مهام منصبه مساعدة وزير الآثار في الإشراف على تنفيذ سياسات الوزارة الخاصة بالعمل في المناطق الأثرية وتطويرها وتأمينها وتحسين مستوى الخدمات بها بالإضافة إلى التنسيق بين قطاعات المجلس الأعلى للآثار ومتابعة وتنفيذ الإجراءات الكفيلة لتطوير جميع جوانب العمل بالمناطق الأثرية.

وكان الدكتور محمد عبد اللطيف يشغل منصب أستاذ مساعد والقائم بعمل رئيس مجلس قسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة, كما كان يشغل منصب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار في عام 2015.