مكسيكو سيتي -رويترز

قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان اليوم الخميس نقلا عن تقرير لوزارة الزراعة إن المكسيك أبلغت عن رصد فيروس أنفلونزا الطيور شديد العدوى (إتش7إن3) في مزرعة تجارية بولاية خاليسكو.

وقالت المنظمة، التي يقع مقرها في باريس، إن الفيروس الذي لا يشكل خطرا على البشر اكتشف في مجموعة من الدجاج وسط سرب يضم 15 ألف دجاجة تلقت التحصينات اللازمة ولم يظهر عليها أي أعراض للمرض.

وأضافت أن المزرعة الواقعة في بلدة تيباتتلان دي موريلوس وضعت تحت الحجر الصحي وأرسلت الطيور الداجنة إلى مجزر قرب الموقع.

والمكسيك من أكبر الدول المصدرة للدواجن.