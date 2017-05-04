السويس - أ ش أ

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلى تصدره للدوري الممتاز لكرة القدم عقب فوزه على طلائع الجيش بنتيجة 2-1 ف المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس على أستاد الجيش بالسويس في إطار الجولة ال27 من منافسات المسابقة.

وجاءت المباراة قوية وعامرة بالحماس والندية بين الفريقين وتفوق الأهلى في وسط الملعب من بداية المباراة وفتح اللعب من على الأطراف وهاجم وحصل على ركلة جزاء سجلها عبد الله السعيد فى الدقيقة 25.

وضغط الانتاج الحربى من وسط الملعب وشن هجماته في محاولة لإدراك التعادل والعودة بالمباراة الا انه فشل فى اختراق خط دفاع الاهلى لينتهى الشوط الاول بتقدم الاهلى 1-صفر.

وفى الشوط الثانى، كثف الفريق العسكرى هجماته بحثا عن تعديل للنتيجة لينجح لاعبه معتمد محسن فى احراز هدف التعادل فى الدقيقة 58 .. واستمر اللعب فى وسط الملعب بدون خطورة من جانب الفريقين حتى الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من ضائع عندما تمكن الاهلى من احراز هدف التقدم مجددا عبر لاعبه محمد جابر ميدو لتنتهى المباراة بفوز الاهلى 2-1.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الاهلى متصدر جدول ترتيب الدوري إلى 71 نقطة، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 35 نقطة فى المركز العاشر.