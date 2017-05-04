القاهرة - أخبار مصر

ينظم معهد الإذاعة والتليفزيون دورة تدريبية فى ( التعاطى الإخباري فى مكافحة الإرهاب) بالتعاون مع المركز العربي للتدريب الإذاعى والتليفزيونى بدمشق والمشارك فيها الهيئات الأعضاء فى اتحاد إذاعات الدول العربية وقام بالتنسيق لعقد الدورة بسمة حبيب رئيس العلاقات الدولية بالهيئة الوطنية للاعلام .

يأتي ذلك فى إطار الرؤية الجديدة للهيئة الوطنية للاعلام وتوجيهات حسين زين رئيس الهيئة بتدريب الإعلاميين لتعظيم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم فى مواجهة الفكر المتطرف والوسائل الإعلامية التى تستخدمها الجماعات الإرهابية.

وصرح دكتور خالد فتح الله رئيس معهد الاذاعة والتليفزيون بأن الدورة سوف يُحاضر بها نُخبة من الخبراء والمتخصصين و ستعقد لمدة سته أيام خلال الفترة من 7 مايو الجارى وحتى يوم 12 وتقام بقاعة تدريب الدور التاسع بمبنى ماسبيرو فى الساعة التاسعة صباحاً .