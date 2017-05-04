القاهرة-اخبار مصر

اشراف/ وجدان مباشر

اعداد/ امانى عبد المنعم

مرة أخرى يؤكد الرئيس السيسي اهمية العمق العربى لمصرعلى كافة المستويات .. واليوم عاد بعد زيارة قصيرة الى دولة الامارت للتنسيق بشأن سبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية ولتعزيز العمل العربي المشترك

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السيسى يعود للقاهرة قادما من الإمارات

وعلى الصعيد الداخلى.. شهد مجلس الوزراء اليوم نشاطا مكثفا، حيث تابع م. شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء الاستعدادات الجارية لتوفير السلع الغذائية قبل حلول شهر رمضان المعظم، وتوفيرها بالكميات المطلوبة وإتاحتها بالأسعار المقبولة

وزير التموين يؤكد توفير السلع الأساسية استعداداً لرمضان

إقامة 14 معرضا للسلع بالجيزة إستعدادا لرمضان

وجاء استقبال وزير الدولة للانتاج الحربى ووزير الصناعة البيلاروسي لبحث فرص التصنيع المشتركة بين البلدين، تأكيدا على رغبة القيادة السياسية المصرية في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ولانشاء تعاون جاد بين الجانبين

العصار يبحث مع بيلاروسيا فرص التصنيع المشتركة

مصر وبيلاروسيا تبحثان تعزيز التعاون في مجال البترول

اسماعيل يؤكد اهتمام مصر بتوسيع التعاون الصناعي مع بيلاروسيا

تقارير مصورة

رئيس الوزراء يستعرض الإجراءات المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة 4-5-2017

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رئيس الوزراء يبحث مع وزير التموين مشروع العربات المبردة 4-5-2017

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مجلس النواب يناقش اليوم عدداً من البيانات العاجلة و المواد الخلافية فى قانون الإستثمار 4-5-2017

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حوارات مباشرة

رجال دين لـ “أخبار مصر” نحن في حاجة لإعلاء قيم المواطنة والتعايش ونبذ الخلافات وقبول الآخر للتصدي للمخططات الخارجية

الأزهر والكنيسة وحوار مباشر مع موقع “أخبار مصر” وتعديل الخطاب الديني لمواجهة التطرف الفكري

تقارير المراسلين

مصر للطيران.. 85 عاما في خدمة الوطن

تقارير

المواد الخلافية في مشروع قانون الاستثمار

بنت من شبرا ..

المناظرة الاخيرة .. من سيحكم فرنسا

وائل نور .. المشخصاتى

مقالات

فاروق جويدة: رجل مغامر..وصفقة سريعة

البوم صور

حوار لـ ” أخبار مصر ” مع الدكتور عبدالله درويش من علماء الازهر الشريف والأب بطرس فؤاد عزيز من بيت العائلة المصرية

اهم ما ورد بموقع اخبار مصر اليوم:

الخارجية المصرية ترحب باتفاق المناطق الأربع في سوريا

بالصور..مايا مرسى تشارك بوقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينين

الجنايات تقرر إخلاء سبيل رجل الأعمال الإخواني حسن مالك

محلب يؤكد علي دور مصر التاريخي في دعم البلدان الأفريقية

إقامة 14 معرضا للسلع بالجيزة إستعدادا لرمضان

اسماعيل يؤكد اهتمام مصر بتوسيع التعاون الصناعي مع بيلاروسيا

إعادة المداولة على مادة بقانون علاوة غير المخاطبين بالخدمة المدنية

تلاوي تشارك في الوقفة التضامنية مع الأسرى الفلسطينيين

مجلس النواب يوافق على اتفاق باريس لتغير المناخ

المفتي يبحث أوجه تعزيز التعاون مع سفير كازاخستان في القاهرة

وزير التموين يؤكد توفير السلع الأساسية استعداداً لرمضان

وزير التعليم العالى يؤكد تميز مصر فى 59 تخصصا علميا عالميا

تخصيص قطعتي ارض للإسكان بالعريش وبئر العبد

السيسى يعود للقاهرة قادما من الإمارات

وزيرة الهجرة تتابع حالة المصرى العائد من ليبيا

الحكومة تنهي اجراءات تشكيل مجلس إدارة هيئة سلامة الغذاء

بالصور .. تخرج 535 ضابطا من كلية التدريب والتنمية

النواب يحسم الخلاف حول مشروع قانون الاستثمار.. والتصويت الاحد

مميش: مشروع تنمية قناة السويس سيكون واقعا قبل يوينو 2018

جرام الذهب يخسر 13 جنيها

معهد التليفزيون يعقد دورة تدريبية فى التعاطى الإخباري فى مكافحة الأرهاب

توت عنخ آمون يضرب موعدا جديدا مع علماء الآثار بالعالم

جلسة نقاشية بالاعلى للثقافة بين وزيري الثقافة والتنمية المحلية

احباط محاولة تهريب قطع أثرية بميناء الاسكندرية

بالصور..إزالة 22 حالة تعدى على الأرض الزراعية بالمنيا

الرقابة الإدارية تضبط تشكيل عصابى بشركة أدوية بالفيوم

ألمانيا: زيادة في جرائم الإنترنت لكن معدل الإبلاغ منخفض

منظمة الصحة العالمية تسعى لبدائل حيوية أقل تكلفة لعلاج السرطان

تدشين التطبيق الالكترونى للأدلة العلمية لمرضى السكر وارتفاع الضغط

مجلس النواب الامريكي يقر الغاء “اوباما كير” في انتصار لترامب

واشنطن ترحب بحذر بالاتفاق الروسي التركي حول سوريا

باكستان تعدم 3 من طالبان لارتباطهم بأعمال إرهابية

ماكرون يتقدم بشكوى بعد نشر معلومات حول امتلاكه حساب خارجي

الإنتاج الحربي يفوز على طنطا بثلاثية نظيفة في الدوري

الاتحاد العربي لكرة القدم: مشاركة الأهلي في البطولة العربية تزيدها قوة