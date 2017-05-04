الطور -أ ش أ

أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء في جلستها اليوم الخميس برئاسة المستشار محمد إبراهيم قنصوة وعضوية المستشارين السيد محمد شومة ووائل عمر الشحات, وحضور محمد عبدالله وكيل النائب العام حكما يقضي بمعاقبة جميل فولاني ليوان (أمريكي الجنسية) بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه, وذلك في القضية رقم 241 لسنة 2016 لضبطه أثناء محاولته تهريب كوكايين عبر مطار شرم الشيخ.

ترجع أحداث القضية إلى يوم 19 مارس 2016 حينما وصل المتهم إلى مطار شرم الشيخ قادما من أمريكا مرورا بمطار القاهرة ترانزيت, ومعه حقيبة كبيرة وأثناء إنهاء إجراءات

الوصول لركاب الطائرة, بدا الارتباك والاضطراب على الراكب, وأسفر تفتيشه وفحص حقيبته عن العثور عل 5 لفافات كوكايين تزن 2ر5 كجم من الكوكايين, وأحالته النيابة العامة

إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.