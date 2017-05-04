القاهرة - أ ش أ

حسم مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال اليوم الخميس القضايا الخلافية بمشروع قانون الاسثتمار وارجأ التصويت النهائي الىى الجلسة القادمة حيث تنص لائحة المجلس على ضرورة موافقة ثلثي الاعضاء.

وصوت المجلس اليوم على مشروع قانون الاستثمار في مجموعه بعد إقرار أربع مواد كانت مؤجلة للدراسة من جانب اللجنة المشتركة من لجنة “الشئون الاقتصادية” ومكاتب لجان “الشئون الدستورية والتشريعية” و”الخطة والموازنة” و”الصناعة” و”الإدارة المحلية”.

وافاد عبد العال بإن مشروع القانون يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس وعملا بحكم المادة 273 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يرجئ أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لجلسة قادمة”.