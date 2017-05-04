اخبار مصر-وفاء صلاح

تمكنت الوحدات المحلية لكل من مركز ومدينة مغاغة ومطاى بالمنيا، من إزالة عدد 22 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمساحة فدان و5 قيراط و20 سهم، وذلك خلال عدد من حملات الإزالة التي تنظمها الوحدات المحلية بالتعاون مع قسم الإرشاد الزراعي والجمعيات الزراعية من اجل الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية.

أوضح التقرير الذي تم عرضه على عصام البديوى محافظ المنيا، الجهود التي بذلتها الوحدات المحلية، حيث تم إزالة عدد 14 حالة بقرية ابا البلد بمغاغة بمساحة 15 قيراط و20 سهم، وعدد 8 حالات بقرية ابوان بمطاى بمساحة 14 قيراط، حيث جاءت المخالفات والتعديات الواقعة على الأرض الزراعية مابين بناء مخالف ( بدون ترخيص) لمنازل وأسوار بالبلوك الأبيض وتشوين لمواد بناء (رمل ـ زلط ـ طوب )، وقد تم تحرير محاضر مخالفة للمتعدين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.