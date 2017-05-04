نشرة المساء من أخبار مصر
اعداد: وليد مدكور
وزير التموين يؤكد توفير السلع الأساسية استعداداً لرمضان
اسماعيل يؤكد اهتمام مصر بتوسيع التعاون الصناعي مع بيلاروسيا
الجنايات تقرر إخلاء سبيل رجل الأعمال الإخواني حسن مالك
إعادة المداولة على مادة بقانون علاوة غير المخاطبين بالخدمة المدنية
البورصة تغلق على صعود بدعم أجنبي
الرقابة الإدارية تضبط تشكيل عصابى بشركة أدوية بالفيوم
ماكرون يتقدم بشكوى بعد نشر معلومات حول امتلاكه حساب خارجي
ترامب يعلن أن أولى زياراته للخارج ستكون إلى السعودية وإسرائيل
الإنتاج الحربي يفوز على طنطا بثلاثية نظيفة في الدوري
مصر تفوز بذهبية كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبى
توت عنخ آمون يضرب موعدا جديدا مع علماء الآثار بالعالم
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