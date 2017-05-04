تونس-رويترز

قالت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) إن مديرها العام عبد الله حمد محارب توفي اليوم الخميس عن عمر ناهز السبعين عاما.

ونعت المنظمة الإقليمية التابعة لجامعة الدول العربية وتتخذ من تونس مقرا مديرها العام في بيان قالت فيه “انتقل الدكتور عبد الله حمد محارب إلى جوار ربه صباح اليوم الخميس بعد رحلة طويلة حافلة بالعطاء وخدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية والدفاع عن اللغة العربية”.

وأضاف البيان “كانت آخر أنشطته التي تمنى أن يختتم بها حياته هي زيارة فلسطين من أجل الدفاع عن عروبة مقدساتها ودعم صمود شعبها، وقد أكرمه الله فحقق له هذه الأمنية”.

وترأس محارب وفدا من الألكسو في زيارة إلى الأراضي الفلسطينية لمدة خمسة أيام في فبراير الماضي.

ولد محارب في الكويت عام 1946 وحصل على دكتوراه الفلسفة في الآداب وله العديد من الأبحاث والمؤلفات المنشورة.

عمل أستاذا للغة العربية بجامعة الكويت ثم ملحقا ثقافيا في القاهرة في الفترة من 1978 إلى 1982 ومستشارا بمركز البحوث والدراسات الكويتية وعين رئيسا للمكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة من 1997 إلى 2000.

تولى رئاسة الألكسو لأول مرة في 2012 وأعيد انتخابه في مايو الماضي لولاية ثانية تمتد من فبراير 2017 إلى يناير 2021.

ونعى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الفقيد قائلا إن رحيله “يمثل خسارة كبيرة للعمل الثقافي العربي”.

وقال في بيان “شهدت المنظمة في عهده نهضة لمسها الجميع يرجع الفضل فيها لقيادته الحكيمة وإصراره على العطاء غير المحدود حتى آخر لحظة في حياته”.