القاهرة - أ ش أ

اعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للتنمية الاقتصادية بمنطقة القناة اليوم الخميس ان مشروع تنمية قناة السويس سيصبح واقعا على الأرض قبل حلول 30 يونيو 2018 مع الأخذ في الاعتبار إقامة مشروعات كثيفة العمالة.

واكد ان هناك تكليفات من رئيس الجمهورية بحل مشكلات المستثمرين لزيادة جذب الاستثمارات إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس الوزراء عقب مراسم توقيع اتفاق تسوية بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة موانئ دبي العالمية السخنة، وشركة “سونكر” لتموين السفن، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء وكل من وزيرا الاستثمار والتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية.