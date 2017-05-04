شاركت الدكتورة مايا مرسى وجميع حضور ملتقى ” الاعلام وقضايا المرأة: واقع ورؤى” والذى عقد بجامعة الدول العربية فى الوقفة التضامنية مع الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام بسجون الاحتلال الإسرائيلي .

بمشاركة كل من السفير احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية ،السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج،السفيرة مرفت تلاوى مديرة منظمة المراة العربية ، السفيرة هيفاء ابو غزالة الامين العام المساعد ورئيس قطاع الاعلام والاتصال ، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام،حمدى الكنيسي نقيب الاعلاميين ، اسماء حبشي رئيسة اتحاد الاعلاميات العرب ، وحضور لفيف من الخبراء والمتخصصين.