القاهرة - أ ش أ

كشف المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن أن خطة وزارة التجارة والصناعة لتوفير أراض صناعية مرفقة تستهدف طرح 60 مليون م2 خلال خمسة أعوام، منهم 17.5 مليون م2 سيتم طرحهم هذا العام.

واشار إلى أن الهيئة طرحت 11.5 مليون م2 اراض على المستثمرين خلال العام الماضي فقط ما يعادل اكثر مما تم طرحه من عام 2005 الى عام 2015 حيث لم يتم طرح سوى 9.5 مليون م2 خلال 10 سنوات .

وذكر عبد الرازق، فى بيان، انه سيتم تسليم 50 خطابا تخصيص لاراض صناعية مرفقة جديدة في كل من سوهاج والأقصر لمستثمري الصعيد الأحد القادم بسوهاج في إطار تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية بالمجان في محافظات الصعيد.