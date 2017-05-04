القاهرة - أ ش أ

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم الخميس عن ارتفاع صادرات القطاع خلال الربع الأول من العام الحالي لتسجل 671 مليون دولار مقابل 660 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع 1.7 %.

وأوضح أن السوق الكندية تمثل فرص واعدة أمام الصادرات المصرية حيث تبلغ واردات كندا من العالم من المواد الغذائية 26 مليون دولار وتأتى الخضروات والفاكهة المجمدة والمجففة والمحفوظة، والعسل الأسود، التوابل والتمر فى مقدمة أهم السلع المستهدفة.

وكان المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية قد أعلن فى وقت سابق عن استهداف المجلس تحقيق صادرات تصل الى 3.1 مليار دولار بنهاية العام الحالي مقارنة 2.7 مليار دولار فى 2016 بزيادة سنوية تصل الى 15 % .