الإسكندرية -أ ش أ

أكد المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية , على دور مصر التاريخى فى دعم الشعوب الأفريقية فيما يتعلق بنضال تلك الشعوب من أجل الاستقلال.

وقال محلب, إن الدور المصرى متواصل فى الإسهام من خلال التعاون مع جهود البلدان الشقيقة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

جاء ذلك في كلمته التى القاها اليوم “الخميس” خلال حفل تخريج الدفعة الخامسة عشر من الحاصلين علي درجة الماجستير في التنمية بجامعة سنجور والتى تحمل اسم بطرس بطرس

غالي .

ورحب محلب بدور الوكالة المصرية للتنمية للشراكة والتنمية التى تم انشاؤها فى عام 2014 .

وقال المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية , إن شباب الدول الافريقية أصبحوا فريسة للمتلاعبين ومن وصفهم بعديمى الضمير المتطرفين الذين يستمدون قوتهم من الجهل والخوف.

وأضاف محلب , أن الاتجار بالمهاجرين الأفارقة يشكل تحديا كبيرا بشكل مستمر ولدينا جهود مشتركة لوضع إطار من التنمية الدائمة.

ونوه بان مصر تدرك التحديات الهائلة وتدعو كونها عضوا فى مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الافريقى وكعضو غير دائم فى مجلس الأمن بالأمم المتحدة لضرورة مواجهة

هذه الآفات التى تهدد أى أمل فى التنمية الديموقراطية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية .

وأوضح أن مصر تؤكد على أهمية وجود نهج مشترك بدعم من إجراءات منسقة وتدابير ملموسة , وأن هذه التدابير ينبغى أن تقوم على ثلاث ركائز هى الوقاية من الجريمة من خلال

التطبيق الحازم للقانون وحماية الفئات الأكثر ضعفا والشراكة من خلال التعاون بين الحكومات والمجتمع المدنى والوكالات الاقليمية الدولية.

وطالب المهندس إبراهيم , طلاب جامعة سنجور بالتحلي بقيم التضامن والتنوع والتسامح والحوار , نظرا لأن تلك القيم ستجعلنا قادرين على مواجهة الصعوبات والتحديات الراهنة

والمستقبلية , معربا عن فخره بتخريج الدفعة الخامسة عشر لجامعة سنجور .

وقال جميعنا نفخر بالخريجين لانهم يمثلون الأمل فى مستقبل أفضل لقارتنا الأفريقية والفرنكفونية ,لافتا أننا أيضا نفخر بأن هذه الدفعة تحمل أسم بطرس بطرس غالى الذى

يعتبر واحدا من الآباء المؤسسين لهذه الجامعة العريقة المخصصة لإعداد الكوادر المؤهلة لتنمية القارة الأفريقية .

واشاد محلب بدور الدكتور بطرس بطرس غالي , وقال أنه من السهل أن نفهم التزام هذا الرجل العظيم لجامعة سنجور الرمز الحقيقى لرؤيتة الفرنكفونية والأخص عندما أصبح بعد

سنوات قليلة أول أمين عام للمنظمة الدولية للفرنكفونية.

وقال المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية , إن بطرس غالى دبلوماسى أفريقى مميز , أراد ان يجعل من جامعة سنجور نموذجا للتعاون فيما بين

بلدان الجنوب بدعم من الشمال , مشيرا إلي أن نجاح الجامعة الفرانكفونية فاق كل الطموحات بتخرج أكثر من ألفى كادر من المهنيين الأفارقة من خمسة وثلاثين دولة.

واكد علي أن تنمية أفريقيا كانت دائما أولوية لبطرس غالى , أيا كان موقعة على المستوى الوطنى أو الدولى , وكان لديه رؤية خاصة وأننا نعلم أن القارة تلعب دورا مركزيا

فى العالم الفرنكفونى .

حضر الاحتفالية المهندس إبراهيم محلب, مستشار الرئيس والدكتور هانى هلال , رئيس مجلس إدارة جامعة سنجور, والدكتور محمد سلطان, محافظ الإسكندرية, والدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية.

وشهدت الاحتفالية تخريج 193 طالبا من 23 دولة من البلدان الناطقة بالفرنسية , وذلك بحضور الدكتور تييري فيرديل الرئيس التنفيذى لجامعة سنجور عدد من السفراء وممثلي

السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين في مصر و ممثلي الجامعات المصرية.