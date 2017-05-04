الفيوم -أ ش أ

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط تشكيل عصابي مكون من عدد من الصيادلة والعاملين بالشركة المصرية لتجارة الأدوية بمحافظة الفيوم تاجروا فى الأدوية المخدرة بموجب مستندات مزورة ممهورة بخاتم إدارة الصيدلة بمديرية صحة الفيوم حيث تمكنوا من صرف كميات كبيرة من العقاقير الطبية المخدرة و المدرجة بالجدولين الأول والثاني وبيعهم والاتجار فيهم لبعض المواطنين لتحقيق مكاسب محرمه .

وقد تبين امتلاك أحد المتهمين ويعمل أمين مخزن الشركة المصرية لتجارة الأدوية بالفيوم “فيلا” قيمتها حوالي 8 ملايين جنيه وبتفتيشها عثر على المستندات المزورة والأختام المستخدمة فى الجريمة .