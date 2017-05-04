برلين-أ ش أ

كشفت صحيفة بيلد الألمانية , أن المفاوضات التى يجرها نادى باريس سان جيرمان عملاق الدوري الفرنسي مع بيير إيميريك أوباميانج مهاجم بروسيا دورتموند وصلت إلى مراحل متقدمة تمهيدا لضم اللاعب الجابوني لبطل فرنسا.

وقالت الصحيفة إنه من المحتمل الإعلان عن الاتفاق بين الطرفين قبل نهاية هذا الشهر , حيث يستعد أوباميانج للتوقيع على عقد انتقاله بعد نهاية كأس ألمانيا في ال`27 من مايو الحالي.

كما قالت بيلد نقلا عن مصادر لها :” إن دورتموند سيحصل على ما يقارب ال`85 مليون يورو مقابل التخلي عن اللاعب وهو ما سيعطي إدارة النادي الألماني حرية كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادم” .