القاهرة-أ ش أ

أكد الأمير تركي بن خالد بن فيصل آل سعود رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم, أن عودة النادي الأهلي للمشاركة فى البطولة العربية التي ستقام نسختها المقبلة بين القاهرة والإسكندرية, يعطيها قوة فنية, ويزيد شعبيتها.

وقال رئيس الاتحاد العربي -في تصريحات على هامش زيارته اليوم /الخميس/ للمقر الرئيسي للاهلي بالجزيرة- إن الاتحاد كان حريصا على عودة الأهلي للمشاركة في بطولاته; حتى يستفيد من جماهيرية الأهلي التي ستنعكس بلا شك على البطولة وتزيدها نجاحا.

وأضاف أن الاتحاد العربي اختار بالإجماع أن تستضيف مصر النسخة المقبلة من البطولة العربية بعد عودتها من انقطاع كبير; لأن مصر هي قلب العرب, على أن يتم تناقل البطولة بين العواصم العربية المختلفة في السنوات المقبلة.

بدوره, أعرب المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي, عن سعادته الكبيرة بزيارة الأمير تركي بن خالد بن فيصل آل سعود, مؤكدا أنها زيارة مهمة وتعكس عمق العلاقات التي تربط النادي الأهلي بالاتحاد العربي, وتؤكد قوة ومتانة العلاقات بين مصر والاتحاد العربي بشكل عام.