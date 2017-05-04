واشنطن-أ ف ب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس انه سيتوجه نهاية الشهر الحالي الى السعودية وإسرائيل والفاتيكان في أول رحلة إلى الخارج منذ وصوله إلى البيت الأبيض.

وتضاف هذه المحطات الثلاث الى مشاركته المعلن عنها في قمتي حلف شمال الاطلسي في بروكسل ومجموعة السبع الصناعبة في صقلية نهاية الشهر الجاري.

وقال في حديقة البيت الابيض “رحلتي الأولى إلى الخارج كرئيس للولايات المتحدة ستكون الى المملكة العربية السعودية وإسرائيل، وفي مكان يحبه يحبه الكرادلة في بلدي كثيرا، روما”.