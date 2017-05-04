لندن -رويترز

انضمت كاثرين دوقة كمبردج البريطانية إلى تلاميذ مدارس في مزرعة بغرب انجلترا يوم الأربعاء خلال دراستهم ضمن برنامج عن الحياة في الريف وكيف ينتج الغذاء.

وتابعت كاثرين زوجة الأمير وليام، الثاني في تسلسل وراثة عرش بريطانيا، التلاميذ وهم يرعون الخنازير والأغنام والدجاج ضمن برنامج تعليمي يمتد أسبوعا.

وتدير منظمة (ذا فارمز فور سيتي تشيلدرن) أو المزارع لأطفال المدينة الدورات التي يعيش فيها أطفال من مناطق حضرية ويعملون في مزارع مع معلميهم لمدة أسبوع.

وقال مكتب الدوقة كاثرين في قصر كنسنجتون “إنها تجربة مكثفة من خلال تجربة التعلم عن طريق ممارسة حياة مختلفة لأطفال ربما لا يعلمون من أين يأتي غذاؤهم ولا تتاح لهم سوى فرص محدودة لاستكشاف العالم الخارجي”.

وأضاف القصر أن للمنظمة الخيرية ثلاث مزارع يزورها 3200 تلميذ و400 مدرس كل عام.