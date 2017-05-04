اخبار مصر - فيصل زكي

استقبل صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران اليوم جيفري جو الرئيس التنفيذي الجديد لتحالف ستار العالمي وذلك في مقر الشركة الوطنية بالقاهرة.

جاءت هذه الزيارة في إطار الزيارات المستمرة التي تقوم بها إدارة تحالف ستار للشركات الأعضاء للتشاور في المبادرات الجديدة ومتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة في مجالات خدمة الركاب والأنظمة الإلكترونية وبرامج المسافر الدائم وغيرها.

حضر اللقاء محمد العبادي رئيس قطاع التحالفات والعلاقات الدولية بالشركة القابضة لمصرللطيران.

تم عقد جلسة تناولت منافشة التطورات الاستراتيجية الخاصة بالتحالف والتى تتضمن المميزات المقدمة للعملاء من قبل الشركات الأعضاء وكذلك تم طرح عدد من مشروعات التطوير الهامة وخطة العمل الخاصة بعام ٢٠١٧، والتى تصب جميعها فى مصلحة وخدمة عملاء التحالف ومصر للطيران حول العالم.

وخلال تفقده متحف مصرللطيران بمقر الشركة قدم رئيس تحالف ستار التهنئة لمصرل لطيران والعاملين بها بمناسبة مرور ٨٥ عاما علي انشائها يوم ٧ مايو القادم .

جدير بالذكر ان مصر للطيران انضمت رسميا لتحالف ستار في عام ٢٠٠٨ لتصبح العضو الحادي والعشرين في التحالف الذي يضم حاليا ٢٨ شركة طيران من اكبر الشركات حول العالم وتمتده شبكه خطوطه الي مايقرب من ١٣٠٠ مطار في ١٩٠ دولة حول العالم .