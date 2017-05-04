أخبار مصر- سماء المنياوي

شاركت السفيرة مرفت تلاوي المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية في الوقفة التضامنية مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية والتي نظمتها جامعة الدول العربية

ويدخل إضراب الاسرى الفلسطينين أسبوعه الثالث على التوالي، احتجاجا على ما تمارسه عليهم سلطات الاحتلال الاسرائيلي من أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي غير مكترثة بكل المواثيق والقرارات الدولية, حيث شارك بالوقفة الامين العام للجامعة والامناء العامين المساعدين والمندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء والعديد من الشخصيات السياسية والإعلامية.

ووجهت السفيرة مرفت تلاوي التحية للأسرى والاسيرات المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، مؤكدة ان القضية الفلسطينية موجودة في وجدان كل إنسان عربي ودعت الشعب العربي للتضامنمع الأسرى الابطال لأنهم رأس الحربة في مواجهة الإحتلال.

وأضافت تلاوي أن إسرائيل تنتهك ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وترتكب جرائم جسيمة وسلوكيات تميزية بحق الشعب الفلسطيني, وأن على العرب توحيد جهودهم نحو حل قضية فلسطين العادلة وتجسيد دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس وحل عادل لقضية اللاجئينبناء على قرارات الشرعية الدولية.