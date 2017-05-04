أخبار مصر- سماء المنياوي

تحتفل وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم ، باليوم العالمي لــ ” غسل الأيدي ” تحت شعار إغسل إيديك واحمي نفسك واللي حواليك ، وذلك غدا الجمعة الموافق5مايو 2017، في الملاعب الرياضية بحي الأسمرات بمنطقة المقطم.

واوضح بيان اصدرته وزارة الصحة اليوم الخميس ان لليوم العالمي لغسل الأيدي دور هام في تسليط الضوء على الممارسات الجيدة للوقاية من العدوى ومكافحتها التي تهدف إلى تغيير السلويات وللتأكيد على أهمية غسل الأيدي ومكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية في مجال الرعاية الصحية.

وتدعو وزارة الصحة والسكان من خلال حملة هذا العام على التأكيد على نظافة وغسل الأيدي والتي تعد عنصراً أساسياً من عناصر الوقاية من العدوى ومواجهة مقاومة مضادات الميكروبات ، ” فبأيد نظيفة تغدو المنظومة الصحية مكاناً أكثر أماناً لتلقي الرعاية