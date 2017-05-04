الإسكندرية -أ ش أ

افتتح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية, اليوم الخميس وحدة الرنين المغناطيسي عالى التقنية بالمستشفى الجامعي الرئيسي وتحتوى على جهازين للرنين أحدهما بقوة 3 تسلا والآخر بقوة 1,5 تسلا تبلغ تكلفتهما 3 ملايين دولار.

يأتي ذلك في إطار جهود الجامعة لتلبية احتياجات العملية التعليمية والبحثية وتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمرضى في محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة.

حضر الافتتاح الدكتور حسن ندير خير الله رئيس الجامعة الأسبق والدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وصرح الدكتور عادل رمضان رئيس قسم الأشعة التشخيصية بكلية الطب أن الوحدة الجديدة تعتبر إضافة حقيقية في مجال الأشعة التشخيصية بواسطة أجهزة الرنين المغناطيسي.

وأشار إلى أن الجهاز بقوة 3 تسلا يتميز بقطر70 سم وهو الأوسع مما يسمح باستيعاب المرضى ذوي الأوزان الكبيرة ولأول مرة يتم تشغيل هذا النوع من الأجهزة على مستوى الجامعات المصرية.

وأضاف أن الجهاز يتيح إجراء العديد من الفحوصات الدقيقة مثل الفحص بالرنين المغناطيسي لوظائف المخ مما يسهم بشكل كبير في تحديد مسار العمليات الجراحية وكذلك التحليل الطيفي للتفرقة بين أنواع الأورام المختلفة في كافة أجهزة جسم الإنسان كما يسهم الجهاز بشكل فعال في الفحص المبكر للأورام وجلطات المخ.